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المعلم: العالم يبتعد أكثر فأكثر عن شرعية الأمم المتحدة

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المعلم: العالم يبتعد أكثر فأكثر عن شرعية الأمم المتحدة المعلم: العالم يبتعد أكثر فأكثر عن شرعية الأمم المتحدة

جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن شرعية الأمم المتحدة، عبر تسخير بعض الدول المنظمة لتنفيذ أجنداتها.

وقال المعلم في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75: "نصبو إلى مستقبل آمن من دون إرهاب واحتلال وعقوبات غير إنسانية، فقد فرض عليما ما عرف بقانون قيصر وأعلن أنه لنشر الحريات، لكنه في الواقع فإن الهدف من القانون الأمريكي هو خنق الشعب السوري".

وأضاف: " شعب سوريا يعاني من عقوبات مشددة فرضت عليه، يجب رفعها مع تفشي جائحة كورونا".

وشدد وزير الخارجة السوري، على أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الجولان المحتل، وأن مسألة استعادته لا تخضع للنقاش".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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