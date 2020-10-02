"الإسلامية" بالرياض تواصل تنفيذ مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" بوادي الدواسر

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تستهدف تنفيذ 1000 محاضرة و600 خطبة بالمنطقة لترسيخ القيم والانتماء الوطني

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض تنفيذ مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي دشنها أمير منطقة الرياض بحضور الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تزامنًا مع اليوم الوطني التسعين؛ حيث تشمل المبادرة برامج ومحاضرات وكلمات دعوية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع .

وفي التفاصيل: تشهد محافظة وادي الدواسر يوم غد السبت انطلاق سلسلة من المحاضرات الدعوية التي ينظمها الفرع بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة وادي الدواسر ضمن المبادرة بمحاضرة للشيخ سعد بن عبيد الضرير بعنوان: "الإسلام دين المحبة والسلام"، بجامع علي بن أبي طالب، فيما تستمر المحاضرات يوميًّا حتى يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يقدمها نخبة من الدعاة.

بدوره نوه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي؛ إلى الدعم الكبير والمتواصل الذي تجده هذه المبادرة من سمو أمير منطقة الرياض ونائبه، والمتابعة الدؤوبة من الوزير الدكتور آل الشيخ الذي يقف خلف أعمال وبرامج الفرع لتحقيق أهدافها العامة في نشر قيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى أفراد المجتمع وبناء اللحمة الوطنية.

يذكر أن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي أطلقتها الشؤون الإسلامية بالرياض مؤخراً تهدف إلى إقامة أكثر من 1000 محاضرة علمية و4000 كلمة دعوية و6000 خطبة، و16 ندوة علمية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النسائية والمقاطع المرئية، تقام هذه المناشط في قرابة 3000 مسجد وجامع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها، تستهدف أكثر من مليوني شخص من المستمعين بالمساجد والمتابعين عبر التقنيات الحديثة الإلكترونية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد