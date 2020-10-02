صورة : مستشفى خاص بالاردن يضع اسعارا خيالية لعلاج كورونا تصل الى 1600 دينار لليوم الواحد

جى بي سي نيوز :- الهبت اسعار احد المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بسبب ارتفاع تكلفتها .
وبين كتاب مختوم بختم المستشفى بان مرضى كورونا المصنفين ضمن اربع فئات لديه تتفاوت اسعارهم بين 350 دينارا لليوم الواحد و1600 لليوم الواحد .
ووفق التفاصيل فان مصاب الكورونا بدون اعراض وضع المستشفى عليه تكلفة 350 دينارا في اليوم .
اما مصاب كورونا باعراض خفيفة فان المستشفى وضع تكلفة قدرها 500 دينار .
اما مصاب كورونا باعراض متوسطة فان تكلفة وجودة في المستشفى ليوم واحد هو 650 دينار .
اما المصاب بحالة متقدمة وبحاجة الى عناية مركزة فتكلفة علاجه 1600 دينار باليوم الواحد .
وقد تداول الاردنيون هذا الكتاب مستهجنين هذه الاسعار الجنونية ومطالبين بوضع حد لها .
وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد طلب مؤخرا من جمعية المستشفيات الخاصة بتحضير نفسها لاستقبال مرضى كورونا دون ان يتطرق كتاب وزير الصحة للاسعار .
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