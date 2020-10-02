صورة : مستشفى خاص بالاردن يضع اسعارا خيالية لعلاج كورونا تصل الى 1600 دينار لليوم الواحد

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- الهبت اسعار احد المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بسبب ارتفاع تكلفتها .

وبين كتاب مختوم بختم المستشفى بان مرضى كورونا المصنفين ضمن اربع فئات لديه تتفاوت اسعارهم بين 350 دينارا لليوم الواحد و1600 لليوم الواحد .

ووفق التفاصيل فان مصاب الكورونا بدون اعراض وضع المستشفى عليه تكلفة 350 دينارا في اليوم .

اما مصاب كورونا باعراض خفيفة فان المستشفى وضع تكلفة قدرها 500 دينار .

اما مصاب كورونا باعراض متوسطة فان تكلفة وجودة في المستشفى ليوم واحد هو 650 دينار .

اما المصاب بحالة متقدمة وبحاجة الى عناية مركزة فتكلفة علاجه 1600 دينار باليوم الواحد .

وقد تداول الاردنيون هذا الكتاب مستهجنين هذه الاسعار الجنونية ومطالبين بوضع حد لها .

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد طلب مؤخرا من جمعية المستشفيات الخاصة بتحضير نفسها لاستقبال مرضى كورونا دون ان يتطرق كتاب وزير الصحة للاسعار .

صورة :