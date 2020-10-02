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تحت شعار "خلاصنا ذهب".. انطلاق فعاليات مهرجان تمور القويعية الثاني

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يستمر لمدة 10 أيام

تحت شعار

انطلقت أمس الخميس، فعاليات مهرجان تمور القويعية في عامه الثاني على التوالي تحت شعار (خلاصنا ذهب)، وفق بروتوكول الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار ، والذي يستمر لمدة 10 أيام، ويشتمل على فعاليات رئيسة وفعاليات مصاحبة.

وتتضمن الفعاليات الرئيسية على خيمة عروض التمور وحراج التمور، وتشتمل الفعاليات المصاحبة على الفنون الشعبية والألعاب الشعبية ومجلس الراوي وعروض النشامى والحرف اليدوية والأسر المنتجة.

ومن ضمن الفعاليات المصاحبة كذلك رحلتان سياحيتان لمزرعة الخالدية، لتنشيط السياحة الزراعية، هذا ويقع المهرجان شمال حديقة وممشى الملك عبدالله.

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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