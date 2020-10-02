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جريمة هزت 70 مليون شخص.. طليق صينية يقتلها حرقًا.. توقف البث!

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جريمة هزت 70 مليون شخص.. طليق صينية يقتلها حرقًا.. توقف البث! جريمة هزت 70 مليون شخص.. طليق صينية يقتلها حرقًا.. توقف البث!
بعد أسبوعين بالمستشفى ومعاناة في 90% من جسدها ماتت "لامو"

جريمة هزت 70 مليون شخص.. طليق صينية يقتلها حرقًا.. توقف البث!

لقت فتاة مؤثرة على الإنترنت حتفها، خلال بث مباشر على تطبيق صيني مشابه "لتيك توك"، بعد إقدام زوجها السابق على إحراقها أثناء عملية التصوير، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكانت الفتاة التي تدعى "لامو" ذات شعبية على تطبيق "دوين" الصيني، المشابه لـ"تيك توك"؛ حيث كان لديها مئات الآلاف من المتابعين.

ووفقًا لموقع "يوث ديلي" الصيني، فأن طليق "لامو" اقتحم منزلها أثناء تصويرها بث مباشر على التطبيق، ليقوم بسكب الوقود عليها، قبل أن يقوم بإضرام النار في جسدها، في سبتمبر الماضي.

وبعد أسبوعين في المستشفى، ومعاناتها من حرائق بنسبة 90% من جسدها، توفيت "لامو"، في مقاطعة سيشوان الصينية، متأثرة بحروق من الدرجة الأولى.

ووفقًا للموقع الصيني، فإن زوج "لامو" السابق كان لديه سوابق في العنف المنزلي، وسبق له أن ضربها وهاجمها في أكثر من مناسبة، قبل الطلاق.

وأثارت الواقعة التي لم تظهر في البث المباشر؛ حيث توقف البث بعد دخول طليقها مباشرة، جدلاً واسعًا في الصين، حول العنف الذي تتعرض له النساء.

واستخدم أكثر من 70 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" وسم "لامو"، وناقشوا الحادث القاتل الذي تعرضت له الفتاة الشهيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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