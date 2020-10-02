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مواجهات صعبة للأندية الإيطالية وسهلة للإنجليزية في الدوري الأوروبي.. تعرّف عليها

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مواجهات صعبة للأندية الإيطالية وسهلة للإنجليزية في الدوري الأوروبي.. تعرّف عليها

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات صعبة للفريقين الإيطاليين ميلان ونابولي، وسهلة للفرق الإنجليزية .

فقد أوقعت القرعة فريق ميلان الذي انتزع بطاقة العبور إلى دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ " بشق الأنفس من مضيفه "ريو آفي" البرتغالي بفوزه عليه بركلات الترجيح (9-8)، في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من سيلتيك الإسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي وليل الفرنسي.

بينما سيواجه نابولي كلاً من ريال سوسيداد الإسباني وألكمارالهولندي ورييكا الكرواتي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، في حين جاء فريق روما في المجموعة الأولى السهلة نسبيًا، مع كل من يونغ بويز السويسري، وكلوج الروماني، وتسيسكا صوفيا البلغاري.

وكان الثلاثي الإنكليزي أرسنال وليستر سيتي وتوتنهام أكثر حظًا، إذ وقع في مجموعات تعتبر سهلة نسبيًا.

فقد وقع أرسنال مع رابيد فيينا النمساوي، مولده النرويجي ودوندالك الأيرلندي، فيما يلتقي توتنهام مع لودوغوريتس البلغاري، لاسك لينتس النمساوي وأنتويرب البلجيكي ويتواجه ليستر مع براغا البرتغالي، أيك أثينا اليوناني وزوريا لوهانسك الأوكراني.

وعلى صعيد الأندية الإسبانية فيمكن وصف مجموعة فياريال بالسهلة والوافد الجديد غرناطة بالمتوازنة، إذ جاء الأخير في المجموعة الخامسة مع أيندهوفن الهولندي، باوك اليوناني، وأومونيا نيقوسيا القبرصي، فيما سيلعب فياريال مع قرة باغ الأذربيجاني، سيفاسبور التركي وماكابي تل أبيب ضمن المجموعة التاسعة.


وفيما يلي نتيجة قرعة الدوري الأوروبي للموسم (2020-2021):

المجموعة الأولى:

روما (إيطاليا)، يونغ بويز (سويسرا)، كلوج (رومانيا)، تسيسكا صوفيا (بلغاريا).

المجموعة الثانية :

أرسنال (إنجلترا)، رابيد فيينا (النمسا)، مولدي (النرويج)، دوندالك (إيرلندا).

المجموعة الثالثة :

باير ليفركوزن (ألمانيا)، سلافيا براغ (التشيك)، هابويل بئر السبع (إسرائيل)، نيس (فرنسا).

المجموعة الرابعة :

بنفيكا (البرتغال)، ستاندر لييغ (بلجيكا)، غلاسكو رينجرز (إسكتلندا)، ليغ بوزان (بولندا).

المجموعة الخامسة :

آيندهوفن (هولندا)، باوك (اليونان)، غرناطة (إسبانيا)، أومونيا (قبرص).

المجموعة السادسة :

نابولي (إيطاليا)، ريال سوسيداد (إسبانيا)، ألكمار (هولندا)، رييكا (كرواتيا).

المجموعة السابعة :

سبورتينغ براغا (البرتغال)، ليستر سيتي (إنجلترا)، آيك أثينا (اليونان)، زاريا (أوكرانيا).

المجموعة الثامنة :

سلتيك (إسكتلندا)، سبارتا براغ (التشيك)، ميلان (إيطاليا)، ليل (فرنسا).

المجموعة التاسعة :

فياريال (إسبانيا)، كره باغ (أذربيجان)، مكابي تل أبيب (إسرائيل)، سيفاس سبور (تركيا).

المجموعة العاشرة :

توتنهام (إنجلترا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، لاسك (النمسا)، أنتويرب (بلجيكا).

المجموعة الحادية عشرة :

تسيسكا موسكو ()، دينامو زغرب (كرواتيا)، فينورد (هولندا)، فولفسبيرغر (النمسا).

المجموعة الثانية عشرة:

جينت (بلجيكا)، تسيرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" (صربيا)، هوفنهايم (ألمانيا)، سلوفان ليبيريتس (التشيك).

مواجهات صعبة للأندية الإيطالية وسهلة للإنجليزية في الدوري الأوروبي.. تعرّف عليها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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