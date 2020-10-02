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العراق يسجل 4785 إصابة بكورونا و67 وفاة جديدة

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العراق يسجل 4785 إصابة بكورونا و67 وفاة جديدة العراق يسجل 4785 إصابة بكورونا و67 وفاة جديدة
إجمالي الإصابات يرتفع إلى 372259 حالة

العراق يسجل 4785 إصابة بكورونا و67 وفاة جديدة

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 372259 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9298، فيما تم تسجيل 3922 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 299804 حالات، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 63157 إصابة؛ منهم 562 حالة في العناية المركزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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