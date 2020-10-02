أخبار عاجلة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر -
كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الجيش الاسرائيلي يكشف "مواقع سرية" لأسلحة "حزب الله" داخل بيروت (صور + )

Print
الجيش الاسرائيلي يكشف "مواقع سرية" لأسلحة "حزب الله" داخل بيروت (صور + فيديو) الجيش الاسرائيلي يكشف "مواقع سرية" لأسلحة "حزب الله" داخل بيروت (صور + )

جي بي سي نيوز :- نشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقاطع قال إنها لـ"مواقع سرية" لأسلحة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، فهنالك ثلاثة مواقع سرية، منها موقع إنتاج مواد للصواريخ الدقيقة في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح بجوار شركتي غاز الأولى متاخمة تماما له، فيما تبعد الثانية نحو 50 مترا عنه بالإضافة وعلى بعد عشرات الأمتار من محطة للوقود.

وأشار إلى أن الموقع الثاني "يقع تحت الأرض لإنتاج مواد من الصواريخ الدقيقة في حي الليلكي تحت أربعة مبان سكنية تقطنها أكثر من 70 عائلة. في الموقع مدخلان من الجهة الشرقية والشمالية وهو يبعد نحو 130 مترا عن كنيسة ومركز طبي.

كما لفت إلى أن الموقع الثالث، هو موقع تحت أرضي لإنتاج مواد للصواريخ في حي الشويفات تحت خمسة مبان سكنية تقطنها نحو 50 عائلة كما يقع مسجد على مقربة منه بنحو 90 مترا شمالا. 


الجيش الاسرائيلي يكشف
الجيش الاسرائيلي يكشف
الجيش الاسرائيلي يكشف
الجيش الاسرائيلي يكشف
الجيش الاسرائيلي يكشف
الجيش الاسرائيلي يكشف
الجيش الاسرائيلي يكشف
الجيش الاسرائيلي يكشف

 

 

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

شرطة مكة تطيح بمقيم ظهر بفيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

شبكة عيون الإخبارية