سكان مخطط زهرة العمرة يشتكون من طفوحات المياه ويطالبون بإنهاء معاناتهم

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"المياه الوطنية": تأخير المشروع بسبب تعارض مع البنى التحتية لجهات خدمية أخرى

أكدت شركة المياه الوطنية لـ"سبق"، أنها وقفت ميدانيًّا على طفوحات المياه التي تسبب بها عدد من أصحاب العقارات عند قيامهم بإيصال الصرف الصحي بطرق غير نظامية، وطبقت بحقهم المخالفات المترتبة على مثل هذا الإجراء.

وبدورهم اشتكى سكان حي زهرة العمرة بمكة والواقع خلف البنك الأهلي، من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي الذي تقدر مسافته ما بين 300 إلى 400 متر، ما تسبب في خروج طفوحات الصرف الصحي.

وأضافوا: تسببت تلك الطفوحات بتشويه بصري وانتشار للروائح الكريهة بسبب توقف الشركة المنفذة للمشروع لأكثر من سنتين، رغم رفعهم لعدد من الشكاوى إلى شركة المياه، التي بدورها أرسلت صهريج صرف صحي لسحب المياه يوميًّا بشكل مؤقت وانقطع عن السحب منذ أكثر من شهر، ولم يتم سحب المياه وما زالت مياه الصرف الصحي تسيل في الشارع.

وتابعوا: أن ذلك تسبب بضرر أكثر نتيجة قيام بعض أصحاب العقارات بتوصيل مياه الصرف الصحي لديهم بطرق مخالفة وليست رسمية بمجاري السيول، مضيفين: "لذا نأمل من المسؤولين في شركة المياه الوطنية النظر في المعاناة وعدم تضرر المواطن بسبب ذلك".

وتلقت "سبق" توضيحًا من شركة المياه الوطنية قالت فيه: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".

وأضافت: "حول ما ورد في استفسار بشأن خدمات الصرف الصحي في مخطط زهرة العمرة، نفيدكم بأن المنطقة المشار إليها تقع ضمن المناطق المغطاة بخدمة الصرف الصحي، ونود التنويه أن هناك أجزاء من الحي لم يتم إيصال الخدمة إليها بسبب وجود عوائق ميدانية وتعارضات مع البنى التحتية لجهات خدمية أخرى، إضافة إلى طبيعة الأرض الطبوغرافية في تلك الأجزاء، وجارٍ العمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال طرح مشروع لاستكمال الخدمة لكامل المنطقة المشار إليها".

وتابعت: "وفيما يخص الطفوحات الملاحظة في المنطقة نود التنويه بأنها نتاج للتوصيلات المخالفة على الشبكة من قبل بعض السكان، وتم الوقوف على الموقع سابقًا وتسجيل المخالفات النظامية بحق العقارات المخالفة، وترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".

