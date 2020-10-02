قمة "عمداء المدن" تواصل فعاليتها افتراضيًا.. برئاسة الرياض

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"الرشيد": البنية التحتية لمدن كثيرة غير مجهزة لمواجهة الأوبئة

تواصلت لليوم الثاني اجتماعات القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 التي انطلقت عبر جلسة افتتاحية تحدث خلالها، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف، وممثل مجموعة قيادة المناخ في شبكة المدن الأربعين مارك واتس، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة محمد بودرة، ورئيسة دبلوماسية المدن في منظمة C40 الأستاذة إمانويل بينو.

وأشار "الرشيد"، في كلمته، إلى أن جائحة كوفيد-19 فرضت على العالم في الأشهر التسعة الماضية واقعًا جديدًا أثَّر بشكلٍ مباشر على نمط وأسلوب الحياة في المدن، التي يشكل إجمالي سكانها 55% من سكان العالم حاليًا تقريبًا، ما يجعل المدن في صدارة جهود التصدي للجائحة.

وذكر أن البنية التحتية للكثير من المدن ليست مؤهلة للتعامل مع الأوبئة التي تتفشى عن طريق الاتصال والتقارب بين البشر. وبطبيعة الحال، تُعد التجمعات السكنية والبشرية المكتظة والمتقاربة من سِمات المدن في وقتنا الحالي، بالإضافة إلى أنظمة النقل الجماعي، وناطحات السحاب، ومراكز التسوق الضخمة التي لا تتناسب مع متطلبات التباعد الاجتماعي الذي تقتضيه الجوائح والأوبئة.

وشدد على ضرورة تمكين المُدن وتأهيلها للتكيف مع الواقع الجديد على أفضل وجه، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققته الرقمنة والعالم الافتراضي لتوفير سُبل جديدة للتعاون والتواصل أدركنا معها جميعًا أن المؤهلات الأمثل لمدن المستقبل تتجسد في المرونة وسرعة الاستجابة والقدرة على التكيف، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تعزيز قدرات المُدن على التعافي السريع هو خلاصة التجربة التي نعيشها جميعًا اليوم.

وأشاد بالنهج التعاوني العالمي الذي تبناه فريق عمل الرياض، مشددًا على حرص مدينة الرياض منذ تسلمها رئاسة أعمال مجموعة تواصل المجتمع الحضري في ديسمبر 2019 على العمل بشكل جماعي والتنسيق بشكل مستمر على المستوى الدولي مع كافة المدن والأطراف المعنية، ما أحدث أثرًا إيجابيًا وملموساً على آليات عمل المجموعة.

وفي كلمتها الافتتاحية، توجهت "ميمونة"، بالشكر إلى قيادة المملكة العربية السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض تقديرًا للجهود الكُبرى في قيادة أعمال مجموعة تواصل المجتمع الحضري، وصولاً لانعقاد قمة عُمداء مدن المجموعة على الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهها العالم حالياً.

وشددت على التزام برنامج الأمم المُتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع منظمة عُمداء العالم وغيرها من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بمحاربة آفة الفقر والجوع، والعمل على تقليص انبعاثات الغازات وصولاً إلى النسبة الصفرية بحلول منتصف القرن الجاري، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص مستوى النفايات وحماية الأنظمة البيئية، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة للبشرية وتخطيط وإدارة النمو الحضري يشكلان تحولًاً جذريًا نحو نماذج عمل اجتماعية واقتصادية جديدة.

واستعرضت مجموعة تواصل المجتمع الحضري ما حققته المجموعة من نجاحات وإنجازات خلال رئاسة الرياض، حيث شكلت بالتعاون مع بقية المدن ثلاثة فرق عمل أعدت 15 ورقة عمل وأكثر من 160 توصية قابلة للتنفيذ، كما أسست مجموعة عمل خاصة بكوفيد-19 وحشدت 42 مدينة و30 شريك معرفة لإعداد التوصيات التي تُشكل البيان الختامي الذي سيُرفع غداً إلى مجموعة العشرين.

وتناولت جلسة "اقتصاد الكربون الدائري" قضايا إعادة تشكيل التنقل في المدن والنهوض بالاقتصاد الدائري، فيما تناولت جلسة "المجتمعات المزدهرة لجميع السكان" قضايا توفير السكن منخفض التكلفة والأمان الاجتماعي ومستقبل العمل والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، أما جلسة "الحلول الحضرية المستندة إلى الطبيعة" فاستعرضت الإسهامات الحضرية في تحقيق أجندات التنوع البيولوجي العالمي والمناخ والصرف الصحي في المناطق الحضرية وإدارة النفايات.