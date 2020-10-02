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"سي إن إن": المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن سيُجري فحص كورونا اليوم

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"سي إن إن": المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن سيُجري فحص كورونا اليوم "سي إن إن": المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن سيُجري فحص كورونا اليوم
بعد إعلان "" إصابته وزوجته بالفيروس

قالت "سي إن إن" الأمريكية: إن المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن سيجري فحصًا للكشف عن اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـCOVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة؛ وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.

وقال ترامب على "تويتر": "أثبتت اختبارات هوب هيكس، التي عملت بجد دون أخذ استراحة صغيرة، أنها إيجابية لـCovid 19. رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار. في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي لدينا!".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس رافقت ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.فيروس كورونا الجديد جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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