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"سي إن إن": إصابة "" بكورونا من فئة المرضى "عالية المخاطر"

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"سي إن إن": إصابة "ترامب" بكورونا من فئة المرضى "عالية المخاطر" "سي إن إن": إصابة "" بكورونا من فئة المرضى "عالية المخاطر"
3 أسباب: كبير في السن.. زيادة في الوزن.. حالته الصحية السابقة

كشفت طبيبة أمريكية، الجمعة، عن المخاطر التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، ولا سيما بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين "عالية المخاطر"، طبقاً لـ "CNN".

الطبيبة آني ريميون؛ قالت إن الرئيس ترامب "يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى مسبقا أم لا؟".

وشدّدت الطبيبة على أن "الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديد بفيروس "كوفيد-19"، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وأفاد الطبيب المشرف على متابعتهما، شون كونلي؛ إن كلاً من ترامب وزوجته في حالة صحية جيدة، وتوقّع أن يواصل ترامب مهامه كرئيس دون أيّ انقطاع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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