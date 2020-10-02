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الشركة الدولية للموارد البشرية تعتمد تغييرات إدارية عالية المستوى

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الشركة الدولية للموارد البشرية تعتمد تغييرات إدارية عالية المستوى الشركة الدولية للموارد البشرية تعتمد تغييرات إدارية عالية المستوى
شملت ترقية ريان بن عبدالعزيز إلى منصب نائب الرئيس للعمليات

الشركة الدولية للموارد البشرية تعتمد تغييرات إدارية عالية المستوى

نفّذت الشركة الدولية للموارد البشرية، تغييرات إدارية عدة على مستوى عالٍ؛ حيث قامت بترقية ريان بن عبدالعزيز؛ إلى منصب نائب الرئيس للعمليات والتوظيف، وذلك عقب تحقيق عديدٍ من النجاحات في الآونة الأخيرة.

وقال "عبدالعزيز": أشكر ثقة الشركة وهذا دليل على ما تنادي به الشركة منذ تأسيسها من خلال الإيمان بقدرات الموظف السعودي الذي أثبت نجاحه على مختلف الأصعدة.

وأضاف: الشركة نفّذت، أخيراً، عديداً من المبادرات التي تدعم وجود الشاب السعودي في سوق العمل من خلال مختلف الوظائف.الشركة الدولية للموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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