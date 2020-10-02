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القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده
في برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير؛ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير؛ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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