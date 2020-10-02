آخرهم "النصر" .. خمسة أندية "سعودية" تصل لأدوار نصف النهائية في دوري أبطال "آسيا"

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الهلال والاتحاد الأكثر وصولاً لهذا الدور

ارتفع عدد الفرق السعودية التي وصلت للدور قبل النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا ليصل العدد إلى خمسة أندية هي الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب.

وصعد النصر أخيرًا للدور قبل النهائي من المسابقة عقب تغلبه على شقيقه الأهلي بهدفين نظيفين.

ويعد الهلال والاتحاد هما الأكثر وصولاً لهذا الدور حيث وصلا إليه خمس مرات في حين وصلت أندية الأهلي والشباب والنصر مرة واحدة.

وفي حال تأهل النصر للمباراة النهائية سيصبح رابع فريق سعودي يصل لتلك المرحلة بعد أندية الاتحاد والأهلي والهلال.

وصل الاتحاد لهذا الدور أعوام 2004 و2005 و2009 و2011 و2012 فيما تأهل الهلال أعوام 2010 و2014 و2015 و2017 و2019.دوري أبطال آسيا النصر الهلال الأهلي الشباب الاتحاد