أخبار عاجلة

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آخرهم "النصر" .. خمسة أندية "سعودية" تصل لأدوار نصف النهائية في دوري أبطال "آسيا"

Print
آخرهم "النصر" .. خمسة أندية "سعودية" تصل لأدوار نصف النهائية في دوري أبطال "آسيا" آخرهم "النصر" .. خمسة أندية "سعودية" تصل لأدوار نصف النهائية في دوري أبطال "آسيا"
الهلال والاتحاد الأكثر وصولاً لهذا الدور

آخرهم

ارتفع عدد الفرق التي وصلت للدور قبل النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا ليصل العدد إلى خمسة أندية هي الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب.

وصعد النصر أخيرًا للدور قبل النهائي من المسابقة عقب تغلبه على شقيقه الأهلي بهدفين نظيفين.

ويعد الهلال والاتحاد هما الأكثر وصولاً لهذا الدور حيث وصلا إليه خمس مرات في حين وصلت أندية الأهلي والشباب والنصر مرة واحدة.

وفي حال تأهل النصر للمباراة النهائية سيصبح رابع فريق سعودي يصل لتلك المرحلة بعد أندية الاتحاد والأهلي والهلال.

وصل الاتحاد لهذا الدور أعوام 2004 و2005 و2009 و2011 و2012 فيما تأهل الهلال أعوام 2010 و2014 و2015 و2017 و2019.دوري أبطال آسيا النصر الهلال الأهلي الشباب الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

السيسي يؤكد حرصه على تطوير المنظومة القضائية.. السعودية تعلن استئناف العمرة تدريجياً

السيسي يؤكد حرصه على تطوير المنظومة القضائية.. السعودية تعلن استئناف العمرة تدريجياً

شبكة عيون الإخبارية