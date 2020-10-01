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بالأسماء.. منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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بالأسماء.. منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة بالأسماء.. منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة

بالأسماء.. منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة.

والمتبرعون هم: إبراهيم سودان الزهراني, فهد سليمان الصريم, موسى جبران سفياني, عارف فهد الحر, محمد ناصر النقيدان, صالح محمد العنزي, مساعد محمد القحطاني, وزير صالح الثقفي, حماد موسى ملحان, حامد معيوف العنزي, دلال أحمد سعدي, محمد هذلول العنزي, رائد عبدالرحمن الزهراني, حسين مكي المحروس.التبرع بالأعضاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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