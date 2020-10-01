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"الجمارك" تعفي المركبات الأجنبية داخل المملكة من الغرامات بـ "شرطين"

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"الجمارك" تعفي المركبات الأجنبية داخل المملكة من الغرامات بـ "شرطين" "الجمارك" تعفي المركبات الأجنبية داخل المملكة من الغرامات بـ "شرطين"
على أن يتم إخراجها خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان

أعلنت الجمارك إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها عن المدة المسموح لها داخل المملكة بدءًا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يومًا.

وأوضحت أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية، فقد تقرر إعفاء المركبات الأجنبية التي دخلت إلى المملكة من بعد تاريخ 12 / 4 / 1441هـ من الغرامات على أن يتم إخراج المركبة خلال ( 30 ) يومًا من تاريخ الإعلان.

كما قررت "الجمارك" إعفاء المركبات الأجنبية التي دخلت قبل تاريخ 12 / 4 / 1441هـ ويوجد مبررات لبقائها داخل المملكة للدراسة أو العمل مع ضرورة تقديم وثائق المبررات مع طلب الإعفاء، حيث تعفی بعد قبول الطلب على أن يتم إخراج المركبة خلال ( 30 ) يومًا من تاريخ الإعلان.

ونبهت إلى أنه عدا الحالات المذكورة يجب ترسيم المركبات حسب اشتراطات الجمارك لاستيراد المركبات أو يتم تطبيق الغرامات والمخالفات في حقها.

وأكدت "الجمارك السعودية" أنه سيتم بعد انتهاء مدة الإعفاء (30 يومًا) تطبيق الغرامات والمخالفات على جميع المركبات الأجنبية المخالفة دون استثناء.الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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