بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا

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لتبرعهم بالدم 50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 13 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , رئيس الرقباء / ظافر علي الشهري, أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون, العميد الركن / سعد محمد الرويتع, عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني, رئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين آل رشيد, هادي عماش عسيري, عصام عبدالله الغامدي.التبرع بالدم