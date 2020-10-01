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بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا

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بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا
لتبرعهم بالدم 50 مرة

بالأسماء .. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 13 مواطنًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 13 مواطنًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , رئيس الرقباء / ظافر علي الشهري, أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون, العميد الركن / سعد محمد الرويتع, عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني, رئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين آل رشيد, هادي عماش عسيري, عصام عبدالله الغامدي.التبرع بالدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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