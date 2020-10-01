استشاري: قرار عودة التعليم بالمدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لـ"كورونا"

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في حال عدم التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير، استشاري الأمراض المعدية والوبائية، الدكتور طارق الأزرقي، إن قرار عودة التعليم في المدارس والجامعات قد يتسبب في موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب قناة الإخبارية، متوقعًا في هذا الشأن حدوث موجة ثانية من الوباء ربما خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك في حال عدم التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن قرار فتح المدارس والجامعات وعودة الطلاب والطالبات كان مصدر قلق وهاجس في أن يتسبب في حدوث موجة ثانية من الفيروس بشكل كبير وعنيف ولكن قرار التعليم عن بعد أدى إلى نتائج جيدة وهو الانخفاض المستمر في عدد الحالات والإصابات بالمرض منوهًا في هذا الصدد بقرار الدولة حفظها الله.

وأشار الاستشاري الأزرقي إلى أن "الحالات وأعداد الإصابات بالفيروس في أوروبا عاودت إلى الارتفاع بشكل كبير من بداية شهر أغسطس بعد شهرين من الموجة الأولى".

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت انتهاء تقييم العملية التعليمية "عن بعد" ورفعته للمقام السامي للخروج بقرار استمراره أو العودة للمدارس، وذلك قبل أسبوعين من إكمال مدة 7 أسابيع التي كانت قد اعتمدتها الوزارة لتكون الدراسة عن بعد لكل المراحل، حيث ينتظر السعوديون ما سيكون عليه نظام التعليم في النصف الثاني من الفصل الدراسي الأول.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أشار إلى أنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد، لافتًا إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعددٍ من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام؛ لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد. وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي