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مستشار فكري: "الإخوان" تتخبط وترتكز على وسائل الإعلام المتنوعة لنشر أفكارها التدميرية

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مستشار فكري: "الإخوان" تتخبط وترتكز على وسائل الإعلام المتنوعة لنشر أفكارها التدميرية مستشار فكري: "الإخوان" تتخبط وترتكز على وسائل الإعلام المتنوعة لنشر أفكارها التدميرية
"العساكر" عبر تغريدات لفضح الجماعة وبيان خطرهم: هم العدو فاحذرهم

مستشار فكري:

كشف مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، عن مرتكزات تقوم عليها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هي استغلال وسائل الإعلام المتنوعة لنشر مخططاتهم ، موضحًا تخبط الجماعة وتخليها عن جميع الشعارات وتحالفها مع الشيوعيين فهي بين الابتداع.

جاء ذلك في تغريدتين للمستشار عبدالمجيد العساكر نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال في الأولى :"إن جماعة "الإخوان المسلمين الإرهابية" تقوم على جملةٍ من المرتكزات من أبرزها: (الدعوة بطريق النشر ووسائل الإعلام،والوسائل المعلوماتية المختلفة، من الإذاعات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات، ومواقع المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا هم العدو فاحذروهم ).

وأوضح المستشار "العساكر" في تغريدة ثانية أن الإخوان المسلمين قالوا(الإسلام هو الحل) ثم(الدستور هو الحل) ثم (الإصلاح السياسي هو الحل) ثم قالوا (الحرية قبل الشريعة)، وعندما غلبتهم التحالفات الأيدلوجية قالوا (نعم للمشاركة لا للمغالبة) ثم تركوا جميع الشعارات وتحالفوا مع ..الشيوعيين، وقالوا ( كفاية هي الحل) الإخوان المسلمين بين الابتداع.تنظيم الإخوان الإرهابي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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