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بنك التنمية الاجتماعية يدشن مبادرة "90 منتجًا بأيدٍ سعودية" ضمن فعاليات اليوم الوطني

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برعاية وزير الموارد البشرية بهدف دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز استدامتها

بنك التنمية الاجتماعية يدشن مبادرة

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، دشن بنك التنمية الاجتماعية مبادرته التنموية (90 منتجًا بأيدٍ سعودية) لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة من الأسر المنتجة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ90 بمنتجات مهنية وحرفية متميزة أنتجت وصنعّت بأيادٍ سعودية، والذي ينطلق اليوم الخميس 14 صفر 1442هـ الموافق 1 أكتوبر 2020م ولمدة 3 أيام، في غرناطة مول في مدينة الرياض.

وتفصيلاً، قام الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد بجولة اطلع من خلالها على جهود مشاركات الأسر المنتجة ولقاء عددٍ من أصحاب المشروعات الصغيرة المشاركة في هذه المبادرة، والتي تنوعت ما بين أشغال حرفية ويدوية، ومنتجات غذائية، وملابس وحقائب وتصميم وطباعة وصناعة الإكسسوارات .

وعقب ذلك، تم توقيع عدد (13) اتفاقية مع شركاء التمويل متناهي الصغر من مختلف مناطق المملكة، بهدف تقديم قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة المشروعات متناهية الصغر، وبناء القدرات والتدريب، فضلاً عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.

وصرّح الراشد بأن البنك حرص من خلال إقامته لفعالية (90 منتجًا بأيدٍ سعودية) المساهمة بمشاركة يوم الوطن الـ90 من خلال تمكين ودعم الأسر المنتجة، وتسخير الإمكانات وتشجيعهم من خلال تذليل العقبات التي قد تواجههم في سيرهم للوصول بالمنتج المحلي للمنافسة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور البنك وشركائه في سعيهم لتحقيق أهداف اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة، التي تشتمل على تعريف مشروعات الأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم، وخدماتهم.

وأضاف الراشد أن البنك سيقدم دعمه الكامل للأسر المنتجة والتي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصًا تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.

وأصدر للبنك، في وقت سابق، الدليل الإجرائي للأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المنصوص عليها في لائحة الأسر المنتجة، وكذلك صدرت عدد من الدعائم التشريعية لتعزيز أعمال الأسر المنتجة، كما أطلقت خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة لتحويل تلك الأسر إلى كيانات اقتصادية معرّفة لتعزيز موثوقية منتجاتها وتسهيل تقبلها في السوق، إذ بلغ عدد الأسر المنتجة الحاصلة على الترخيص 12 ألفًا حتى الآن.

يُشار إلى أن برامج البنك الموجهة للأسر المنتجة أسهمت حتى الوقت الحالي 2020 م في دعم وتمويل أكثر من 85 ألف أسرة منتجة بقيمة فاقت 1.2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة.

بنك التنمية الاجتماعية يدشن مبادرة

بنك التنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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