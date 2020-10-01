قفزت إلى 2548 حالة.. إيطاليا تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في الإصابات اليومية بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

روسيا تسجل 8945 إصابة جديدة بكورونا و169 وفاة

شهدت إيطاليا اليوم ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي وسط مخاوف الحكومة من استمرار زيادة الإصابات النشطة حالياً والمرضية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي إن عدد حالات الإصابة بعدوى الفيروس المشخصة في آخر 24 ساعة قفز إلى 2548 إصابة، متجاوزاً أعلى مستوى سُجل منذ 24 أبريل الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة كافة إلى 317409 حالات منذ تفشي الوباء.

كما أشارت إلى تسجيل زيادة يومية كبيرة في عدد الإصابات "النشطة حالياً" بلغت 1384 حالة عن الأمس، لترفع مجموعها إلى 52647 مصاباً، من بينهم 3097 مريضاً يعالجون بالمستشفيات و291 مريضاً بالعناية المركزة، فيما سجلت 24 حالة وفاة جديدة متصلة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 35918 حالة وفاة.

وأبدت الحكومة الإيطالية قلقها إزاء هذا الارتفاع الحاد في منحنى الإصابات اليومية التي هبطت إلى 113 إصابة المستوى الأدنى في 23 يونيو عقب رفع الإغلاق العام، إذ حث وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا المواطنين على الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية كافة لمدة سبعة إلى ثمانية أشهر قادمة أخرى على أمل التوصل إلى اللقاح الناجع.

كما سجلت روسيا 8945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و169 حالة وفاة وشفاء 5985 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أن عدد الإصابات وصل إلى مليون و185 ألفاً و231 إصابة وعدد الوفيات 20891 وفاة، ومجموع المتعافين إلى 964242 وبقاء 200098 حالة نشطة.فيروس كورونا الجديد