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الأردن يقيم صلاة الغائب على أمير الكويت الجمعة

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الأردن يقيم صلاة الغائب على أمير الكويت الجمعة الأردن يقيم صلاة الغائب على أمير الكويت الجمعة

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إقامة صلاة الغائب عن روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بعد صلاة الجمعة المقبلة مباشرة.
جاء ذلك خلال التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف اليوم الاربعاء لمدارء مديريات الأوقاف وخطباء المساجد لإقامة صلاة الغائب على روح فقيد العالمين العربي والإسلامي النغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بعد صلاة الجمعه10/2 مباشرة”.

جي بي سي نيوز

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