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أمريكا تحذر: لن نتساهل مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق

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أمريكا تحذر: لن نتساهل مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق أمريكا تحذر: لن نتساهل مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق
"شينكر" لم يؤكد رسميًّا إغلاق السفارة في بغداد

أمريكا تحذر: لن نتساهل مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق

حذّرت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، من أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق، مهددة بالانتقام وسط مخاوف العراقية من انسحاب أميركي محتمل.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر، على أنه لا يمكن لواشنطن أن تتسامح مع التهديدات ضد مواطنيها وجيشها المتمركز في الخارج.

وقال: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر لحماية أفرادنا"، دون أن يؤكد رسمياً التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وكان شينكر يرد على سؤال حول أنباء عن التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وهو ما لم يؤكده أو ينفِه.إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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