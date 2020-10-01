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هنا حقيقة الأبيات المتداوَلَة المنسوبة للأمير خالد الفيصل في رثاء "أمير الكويت"

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هنا حقيقة الأبيات المتداوَلَة المنسوبة للأمير خالد الفيصل في رثاء "أمير الكويت" هنا حقيقة الأبيات المتداوَلَة المنسوبة للأمير خالد الفيصل في رثاء "أمير الكويت"
نظمها في وفاة أخيه "سعود الفيصل"

هنا حقيقة الأبيات المتداوَلَة المنسوبة للأمير خالد الفيصل في رثاء

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع لقصيدة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على أنها كُتبت في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يرحمه الله، يقول مطلعها:

اِرْحــل عــداك اللــوم واشْــهر وغــــادرْ

ما لــكْ مكـــان إلّا على عرش الاذكار

وكشفت "سبق" أن القصيدة نظمها سموه في الأمير سعود الفيصل يرحمه الله.

كما أن القصيدة المتداولة تم حذف أبيات منها تشير إلى مناسبة نظمها وهي:

شمــسك غشـــاها اليــوم دونكْ غبــــايرْ

خلّيتنـــا يا سعــــــود والوقــــــت غبّــــارْ

يا عيـــن اخــــوك الّلي تــــــردّ العبــــــايرْ

حَبسْتــــها والدّمـــــــع للعيـــــن غــــدّارْ

يقولهـــــــا الّلـــي بالمواجـــــيع خــــــابرْ

رَجْــــلٍ على صكّــــات الايــــام صبّارأمير مكة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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