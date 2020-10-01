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منصة "يلا جدة" تعلن عن 90 فائزاً في تحدي احتفالات ذكرى اليوم الوطني

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نشرت أسماء الفائزين من ضمن 2360 مشاركاً عبر قنوات الجائزة المعتمدة

منصة

أعلنت منصة "يلا جدة" برعاية أمانة محافظة جدة أسماء الفائزين في تحدي (احتفال جدة بالوطن) والتي انطلقت ضمن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ90 للملكة ورصدت لها جوائز وصل مجموعها إلى 90,000 ريال سعودي.

وفي التفاصيل، نشرت المنصة أسماء وحسابات 90 فائزاً من أصل 2360 مشاركاً عبر قنوات الجائزة المعتمدة على المنصة الإلكترونية وحسابات التواصل (تويتر وانستجرام)، فيما حققت المسابقة تفاعلاً كبيراً من السكان تعبيراً عن حبهم ومشاعرهم تجاه الوطن، ويمكن مشاهدة المشاركات المتعددة عبر موقع المنصة ( YallaJeddah.sa ) والتي جسدت معاني الاحتفاء بالذكرى المجيدة.

يذكر أن مبادرة "يلا جدة" جاءت تحت رعاية أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مركز الإبداع البلدي وشركة تام التنموية المحدودة بهدف توفير الفرص الملائمة لإشراك سكّان المحافظة من المواطنين والمقيمين في التطوير والتحسين والتجميل لمدينة جدة وذلك لتعزيز مكانتها في ترتيب أفضل المدن العالمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال استقبال وتفعيل عدد من المبادرات المجتمعية عن طريق منصتها الإلكترونية (YallaJeddah.sa)، والعمل بمبدأ الشراكة المجتمعية لمدينة جدة في التطوير المستمر لها والذي يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والمجتمع.

منصة

منصة

منصة

منصة

منصة

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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