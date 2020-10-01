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"البنك الأوروبي للإنشاء": الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كورونا" يفوق التوقعات

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"البنك الأوروبي للإنشاء": الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كورونا" يفوق التوقعات "البنك الأوروبي للإنشاء": الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كورونا" يفوق التوقعات
الجائحة أدت إلى ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة

ذكر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم (الخميس)، أنه يتوقع انكماشاً اقتصادياً أكبر في العام الحالي، وتعافياً أضعف في 2021 للدول الواقعة في منطقته، مشيراً إلى أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع.

وأضاف البنك أنه يتوقع الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصاداً يستثمر بها، تشمل إستونيا ومصر والمغرب ومنغوليا، 3.9 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة انكماش 3.5 بالمئة، كما يتوقع أيضاً أن يسجل النمو في منطقته 3.6 بالمئة في 2021، وفقاً لـ "رويترز".

وبين أن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج وتراجع السلع الأولية؛ أدى لتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وأوضح البنك أن بعض القطاعات مثل السياحة قد تواجه ضرراً دائماً في المدى الأطول. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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