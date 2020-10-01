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"كورونا" ينشر عدواه بين 45.342 أمريكيًا خلال يوم

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"كورونا" ينشر عدواه بين 45.342 أمريكيًا خلال يوم "كورونا" ينشر عدواه بين 45.342 أمريكيًا خلال يوم
الفيروس أودى بحياة 1.030 مريضًا جديدًا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، أنها سجلت 45.342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.030 وفاة عن الإحصاء السابق.

وبيّنت أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و213.419 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 206402 حالة، وفقًا لـ "رويترز".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19"، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر (أيلول) مقارنة بتقرير اليوم السابق. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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