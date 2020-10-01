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مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

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رونالدو ورفاقه وجهًا لوجه أمام "ميسي"

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" أبرزها برشلونة ويوفنتوس.

وقد أوقعت قرعة "التشامبيونز ليغ" فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، وهي المجموعة السابعة، ليتحقق بذلك حلم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لرؤية المواجهة من جديد بين الغريمين التقليديين: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وكشفت القرعة عن مواجهات قوية لا تقل إثاره عن مثيلاتها مباراة يوفنتوس وبرشلونة؛ حيث وضعت مانشستر يونايتد بمواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد أمام إنتر ميلان وبايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد.

وجاءت القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورغ (النمسا)، لوكوموتيف موسكو ().

المجموعة الثانية:

ريال مدريد (إسبانيا)، شاختيور دونيتسك (أوكرانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا).

المجموعة الثالثة:

بورتو (البرتغال)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، أولمبياكوس (اليونان)، أولمبيك مارسيليا (فرنسا)،

المجموعة الرابعة:

ليفربول (إنجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، أتالانتا (إيطاليا)، ميديتيلاند (الدنمارك).

المجموعة الخامسة:

إشبيلية (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، كراسنودار (روسيا)، رين (فرنسا).

المجموعة السادسة:

زينيت بطرسبورغ (روسيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، لاتسيو (إيطاليا)، كلوب بروج (بلجيكا).

المجموعة السابعة:

يوفنتوس (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دينامو كييف (أوكرانيا)، فرنسفاروش (هنغاريا).

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان (فرنسا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، لايبزيغ (ألمانيا)، إسطنبول باشاك شهير (تركيا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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