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فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا

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فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا
بعد ارتفاع أعداد الإصابات

فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ليفربول ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار المستجد (كوفيد-19).
يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضًا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق إنجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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