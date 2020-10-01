فرض قيود احترازية جديدة في شمال إنجلترا لمواجهة كورونا

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بعد ارتفاع أعداد الإصابات

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ليفربول ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضًا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق إنجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.فيروس كورونا الجديد