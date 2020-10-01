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أمين مجلس التعاون يقدم واجب العزاء في الصباح للسفير الكويتي بالمملكة

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أمين مجلس التعاون يقدم واجب العزاء في الصباح للسفير الكويتي بالمملكة أمين مجلس التعاون يقدم واجب العزاء في الصباح للسفير الكويتي بالمملكة
خلال زيارة لمقرّ السفارة بالرياض يرافقه عدد من المسؤولين

أمين مجلس التعاون يقدم واجب العزاء في الصباح للسفير الكويتي بالمملكة

قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، يرافقه الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع مبارك الهاجري، والأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة سعيد العبري، والأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة علي الفاضل، بتقديم واجب العزاء للشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية ، بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل -رحمه الله- وذلك خلال زيارتهم لمقر سفارة دولة الكويت بالرياض، اليوم الخميس.

واستذكر الأمين العام ما قدمه الأمير الراحل، طيب الله ثراه، من جهود كبيرة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ أن كان مجلس التعاون فكرة، ثم مساهماته مع إخوانه وزراء الخارجية على مستوى المجلس الوزاري ثم دوره في المجلس الأعلى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ارتكز على إيمان كبير بمجلس التعاون، ونجد بصمات الفقيد الراحل في كل محطات مسيرة مجلس التعاون المباركة.

كما استذكر دعمه المستمر لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومسيرته الإنسانية النبيلة الحافلة بالعطاء والتي كان لها بالغ الأثر في مختلف الأصعدة، ووصلت إلى جميع بقاع العالم.

وتقدم الأمين العام بالتهنئة لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلًا المولى عز وجل له التوفيق والسداد ولدولة الكويت في ظل قيادته مزيدًا من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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