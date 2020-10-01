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كلية صامطة الجامعية تحتفل باليوم الوطني التسعين

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كلية صامطة الجامعية تحتفل باليوم الوطني التسعين

احتفلت الكلية الجامعية بصامطة، ممثلة في وحدة النشاط الطلابي، باليوم الوطني التسعين، تحت رعاية عميدة الكلية الدكتورة عائشة عريشي، في صالة دخول الطالبات بالكلية، وعبر منصة البلاك بورد للطالبات، وفقًا للإجراءات الاحترازية وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي.

انطلق الحفل، الذي جاء من إعداد فاطمة الشهري وأمل السلمي، بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم.

تلا ذلك إذاعة أقوال ملوك المملكة السبعة، ثم كلمات مسجلة لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ورئيس جامعة جازان ووكلاء الجامعة.

وهنأت عميدة الكلية د. عائشة عريشي، الملك سلمان وولي عهده، والشعب السعودي، وجميع منسوبات الكلية، بذكرى هذا اليوم.

وقالت: إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ترسيخ لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف، ولولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية.

من جانبها هنّأت رئيسة وحدة النشاط الطلابي، فاطمة الشهري، الجميع بهذه المناسبة الوطنية، سائلة المولى - عز وجل - أن يديم قادتنا لنا ويديم علينا الأمن والاستقرار.

وتواصلت الفعاليات بفقرة شباب وشابات الوطن، ثم عرض بعض مشاركات الأقسام والوحدات والطالبات بالكلية، وفقرة "أشياء غيرتنا"، وكيف تغيرت المملكة بشكل عام. ثم عُرضت بعض إنجازات أبناء وبنات الوطن وأبطال المملكة في الحد الجنوبي. ثم عرض عن تمكين المرأة وتطور المملكة في المشاريع والسياحة على وجه الخصوص. واختتم الحفل بعرض بعض مشاركات الطالبات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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