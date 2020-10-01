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صريبا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام"

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صريبا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام" صريبا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام"
"فوتشيتش": ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص

صريبا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب

أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس: إن "صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص". وأصرّ فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا، طبقاً لـ"سكاي نيوز".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عالم الأوبئة بريدراج كون، أن عدد الوفيات في بلغراد حتى يونيو بلغ ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًّا. بيد أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التناقض.

ونفت السلطات الصربية الاتهامات بخروج الوباء عن نطاق السيطرة قبل الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو والتلاعب في أعداد المصابين في ذلك الوقت.

فيروس كورونا الجديد

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