جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان المملكة سجلت الاربعاء 1776 اصابة بفيروس كورونا 11 منها خارجية والباقي محلية .

وبين جابر ان 600 حالة بكورونا في الأردن اليوم من منشأة اقتصادية واحدة في الزرقاء .

وتوزعت الحالات على النحو التالي :

11 اصابة خارجية

745 اصابة في عمان

43 اصابة في الكرك

67 اصابة في البلقاء،

40 اصابة في مادبا،

740 اصابة في الزرقاء

78 اصابة معان

، 19 اصابة عجلون

، 3 اصابات في جرش،

اصابة في المفرق،

23 اصابة في اربد منها 2 من الرمثا،

5 اصابات في العقبة،

واصابة في بالطفيلة.

وسجلت 4 حالات وفاة لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

كما سجلت 130 حالة شفاء في مستشفيات المملكة .

كما تم إجراء 16621 فحصا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصا.