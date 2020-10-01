جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان المملكة سجلت الاربعاء 1776 اصابة بفيروس كورونا 11 منها خارجية والباقي محلية .
وبين جابر ان 600 حالة بكورونا في الأردن اليوم من منشأة اقتصادية واحدة في الزرقاء .
وتوزعت الحالات على النحو التالي :
11 اصابة خارجية
745 اصابة في عمان
43 اصابة في الكرك
67 اصابة في البلقاء،
40 اصابة في مادبا،
740 اصابة في الزرقاء
78 اصابة معان
، 19 اصابة عجلون
، 3 اصابات في جرش،
اصابة في المفرق،
23 اصابة في اربد منها 2 من الرمثا،
5 اصابات في العقبة،
واصابة في بالطفيلة.
وسجلت 4 حالات وفاة لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.
كما سجلت 130 حالة شفاء في مستشفيات المملكة .
كما تم إجراء 16621 فحصا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصا.