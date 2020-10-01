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الهند تتهم باكستان بقتل 3 من جنودها في كشمير

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الهند تتهم باكستان بقتل 3 من جنودها في كشمير الهند تتهم باكستان بقتل 3 من جنودها في كشمير
إصابة 4 آخرين في إطلاق النار

الهند تتهم باكستان بقتل 3 من جنودها في كشمير

قُتل ثلاثة جنود هنود اليوم (الخميس)؛ في إطلاق نار من جانب قوات باكستانية على الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا.

وذكر "كاليا" أن "القوات الباكستانية فتحت النار دون مبرر في قطاع ناوجام في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة أربعة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن "جنديًا هنديًا آخر قتل، عندما أطلقت قوات باكستانية النار ليل أمس في قطاع بونتش".

وأشار المتحدث أن الجيش الهندي رد على نيران القوات الباكستانية.

ولم يصدر تعليق فوري من باكستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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