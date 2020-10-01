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تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت "الصحة المصرية" بسحبه من الصيدليات

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تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت "الصحة المصرية" بسحبه من الصيدليات تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت "الصحة المصرية" بسحبه من الصيدليات
مستحضر مغشوش وغير مسجل ومصدر إنتاجه مجهول

تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنها قامت بضبط وتحريز مستحضر "بون كيدي" نظرًا لكونه مستحضًرا دوائيًا مغشوشًا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومصدر إنتاجه مجهولاً.
ووطبقاً لوسائل إعلام محلية، أصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجهًا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر بون كيدي كريم بكافة أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوى، أكد أن سحب مستحضر "بون كيدي" كريم بكافة أشكاله الصيدلية جاء بناءً على الإفادة المقدمة من المصنع المذكور في إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذي نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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