أخبار عاجلة

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة "فهد بن جمهور"

Print
وفاة "فهد بن جمهور" وفاة "فهد بن جمهور"

وفاة

توفي الشيخ فهد بن سعد بن جمهور، عميد أسرة آل جمهور من الأسلم من شمر، إثر مرض ألم به محتسباً صابراً وشاكراً فضل الله وقد أديت الصلاة على الفقيد ودفنه في مقبرة عرقه.

وللفقيد مآثر جمة في أعمال الخير والبر والإصلاح والعمل في خدمة الدين والمليك والوطن كتبها الله في موازين أعماله وجزاه بها الرحمة والغفران وثبّته على القول الثابت وأوسع له في قبره، وأنزله بفضله منازل الشهداء، وألحقه بمنّه بالصالحين الأبرار من عباده، وجبر قلوب أبنائه وأسرته وأحبابه.

"سبق" تعزي أسرة "آل جمهور" وأبناءه سعد ومحمد وعبدالله وفيصل وذوي الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

للعزاء ابنه سعد 0505201764

محمد 0505248949

عبدالله 0504229947

فيصل 0505556690

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

شبكة عيون الإخبارية