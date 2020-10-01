عبر "اعتمرنا".. تعرف على بروتوكول تنظيم الزيارة لمجمع الكسوة ومعرض الحرمين

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25 شخصاً للزيارة الواحدة وسيتم توزيعهم بما يضمن تحقيق التباعد.. من 30 إلى 45 دقيقة

حددت وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة عدد الزوار لمرافقها من 20 إلى 25 شخصاً للزيارة الواحدة، كما تم ربط طلب الزيارة عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة مع تطبيق (اعتمرنا)، وأكدت أن الزيارة مدتها لن تتجاوز 30 إلى 45 دقيقة.

وعن آلية توزيع الزوار، قالت: سيتم توزيعهم بما يضمن تحقيق التباعد، بحيث لا يكون في القسم الخاص أكثر من 10 أشخاص، كما تقرر جدولة الزيارة بحيث يسمح لكل ساعتين بزيارة لحافلة واحدة.

وسيوجد رجال الأمن والسلامة للقيام بفحص درجة الحرارة والتأكد من لبس الكمامات للزوار، مع توفير كمامات ومعقمات في أماكن الزيارة، ووجود ملصقات وإرشادات توجيهية توضح قوانين التباعد ولبس الكمامة.

وتؤكد وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف أن أعمال التعقيم ستتم بعد كل زيارة على مدار الساعة، عبر فريق تم تجهيزه للقيام بدورات التعقيم، ومتابعة مستمرة لذلك.

وركز البروتوكول على ضرورة سلامة الموظفين ومقدمي الخدمة للزوار، حيث سيتم تأمين الاحتياجات الوقائية لهم من كمامات ومعقمات وغيرها، مع تقديم عبوات زمزم للزوار.

ولم يغفل البروتوكول إبلاغ الزوار بتعليمات الزيارة عن طريق موظفين مختصين عند استقبالهم، حيث سيقومون أيضاً بترتيب دخول الفوج وضمان تطبيقهم للتباعد فيما بينهم.

وحددت الوكالة عدد من الضوابط خلال البروتوكول منها: منع لمس الأنسجة والحزام ووضع حواجز تحول دونها إذا تطلب الأمر، كما سيتم منع إدخال الأطعمة والمشروبات مع الزوار.

وكالة شؤون كسوة الكعبة المشرفة تطبيق اعتمرنا