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"الشؤون الإسلامية" تحدد 5 أيام لتحديث ورفع بيانات منسوبي المساجد

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"الشؤون الإسلامية" تحدد 5 أيام لتحديث ورفع بيانات منسوبي المساجد "الشؤون الإسلامية" تحدد 5 أيام لتحديث ورفع بيانات منسوبي المساجد
في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خمسة أيام ابتداءً من تاريخ 13 صفر الجاري 1442هـ، لاستكمال تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لجميع منسوبي المساجد "خطيب - إمام - مؤذن - خادم"، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونياً لمواكبة التحول الرقمي 2020.

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد، ضرورة رفع بياناتهم وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة بمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور التعميم، حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.

وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن هذه الخطوات تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المساجد بالمملكة ومواكبة التحول الرقمي، داعية منسوبي المساجد إلى سرعة رفع بياناتهم وتحري الدقة في ذلك، وفي حال الحاجة إلى المساعدة يمكن التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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