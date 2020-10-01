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الاحتلال يعتقل 37 فلسطينياً في القدس

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الاحتلال يعتقل 37 فلسطينياً في القدس الاحتلال يعتقل 37 فلسطينياً في القدس
بينهم أسرى سابقون وصحفي

الاحتلال يعتقل 37 فلسطينياً في القدس

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ليل أمس وفجر اليوم (الخميس) 37 مواطناً فلسطينياً من بينهم صحفي.

وأضاف في بيان نقلته "رويترز" أن بين المعتقلين أسرى سابقين، وصحفيًا، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

ومن جهة أخرى، بين النادي أن المعتقل ماهر الأخرس (49) عاما الموجود حاليًا في مستشفى كابلان في إسرائيل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 67 احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وذكر أن "الأخرس" يرفض أي مقترحات مقابل تعليق إضرابه عن الطعام لا تتضمن الإفراج الفوري عنه.نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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