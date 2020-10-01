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الاتحاد الأوروبي بصدد معاقبة بريطانيا لإخلالها باتفاق "بريكست"

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الاتحاد الأوروبي بصدد معاقبة بريطانيا لإخلالها باتفاق "بريكست" الاتحاد الأوروبي بصدد معاقبة بريطانيا لإخلالها باتفاق "بريكست"
طالبها بإرسال ملاحظاتها في غضون شهر

الاتحاد الأوروبي بصدد معاقبة بريطانيا لإخلالها باتفاق

قررت المفوضية الأوروبية اليوم (الخميس)، اتخاذ خطوات قانونية ضد لندن بسبب مساعيها للتخلي عن بنود من اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية وجهت هذا الصباح رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية، وهذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين.

وأضافت أن الرسالة تدعو البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وردت بريطانيا على هذا الإعلان بالدفاع عن مشروع القانون، الذي يسمح للوزراء بإلغاء أجزاء من اتفاق "بريكسيت"، الذي أُبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.بريطانيا المفوضية الأوروبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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