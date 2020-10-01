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من أجل مساندة خط الدفاع.. الاتفاق يوقع مع "هوساوي"

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لمدة 3 أعوام قادماً من نادي الجبلين

من أجل مساندة خط الدفاع.. الاتفاق يوقع مع

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد احترافياً مع الظهير الأيمن سنوسي هوساوي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام، وجرت مراسم التوقيع، الخميس.
وبدأ هوساوي 22 عاماً، مرحلته السنية في نادي أحد ثم مثل النادي الأهلي في فئة الشباب قبل أن ينتقل لنادي الجبلين، كما سبق لسنوسي هوساوي أن مثل المنتخبات الوطنية في فئات الناشئين والشباب والأولمبي.
وأبدى هوساوي سعادته الغامرة بارتداء شعار الاتفاق، معرباً عن شكره الجزيل لإدارة النادي والجهاز الفني لثقتهم به، مشدداً على أنه سيسعى لبذل كل ما يملك من أجل المساهمة في اسعاد الجماهير الاتفاقية.

نادي الاتفاق سنوسي هوساوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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