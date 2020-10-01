فيديو يحبس الأنفاس.. تشتت ذهن الأم لثوانٍ وهذا ما حدث لرضيعها

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انتبهت الأم فانطلقت مسرعة وهي تطلق صرخات الخوف

وضعت أم طفلها في عربته الصغيرة، ولثوانٍ قليلة انشغلت بإخراج بعض الأشياء من سيارتها في موقف سيارات بدولة كوستاريكا، دون أن تتنبه إلى أن عربة طفلها انطلقت على الطريق المائلة بسرعة نحو شارع مزدحم بالسيارات والحافلات المسرعة.

وقال موقع قناة "الحرة"، نجا طفل رضيع من موت محقق بعد أن انشغلت عنه والدته لبضع ثوانٍ بإخراج بعض الحاجيات من سيارتها، وذلك في موقف للسيارات بمحافظة الأخويلا في كوستاريكا بأميركا اللاتينية.

ويظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أم شابة وقد أخرجت طفلها من سيارتها المتوقفة، وبعد أن وضعت طفلها في عربة صغيرة انشغلت بإخراج بعض الأشياء وإغلاق الباب الأمامي دون أن تتنبه إلى أن عربة طفلها انطلقت على الطريق المائلة بسرعة نحو شارع مزدحم بالسيارات والحافلات المسرعة.

وكاد الطفل أن يموت دهسًا لولا عناية الله التي أنقذت حياته، إذ كانت حافلة مسرعة على وشك سحق عربة الطفل، لولا ثوانً قليلة جدًا جعلت الحافلة تلمس عربة الطفل لمسًا خفيفًا دون أن تلحق به أذى.



وفور أن انتبهت الأم إلى اندفاع عربة طفلها كان الأوان قد لتجري مسرعة وهي تطلق صرخات الخوف والفزع.

واختلف رواد مواقع التواصل في تفاعلهم في المقطع المصور، فثمة من اتهم الأم بالإهمال وعدم المبالاة، فيما رأى آخرون أن الفيديو خير معبر عما تعاني منه الأم العاملة بشكل يومي من قضاء حوائج المنزل والعمل والاهتمام بأطفالها دون أن تلقى مساعدة أو معونة من أحد. دولة كوستاريكا موقف سيارات