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"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات طبية لمجابهة كورونا في اليمن

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ضمن جهود تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في عدن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة .

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بالوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكذلك تقديم شحنات المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع المحافظات اليمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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