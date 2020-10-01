أخبار عاجلة

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المركز الخيري لتعليم القرآن بالرياض يدشن خطته التشغيلية للعام 2021

Print
تضمنت نحو 100 مبادرة بهدف تطوير العمل وتحقيق طموحات الجمعية

المركز الخيري لتعليم القرآن بالرياض يدشن خطته التشغيلية للعام 2021

دشّنت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه الخطة التشغيلية للعام المقبل 2021م، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم بن محمد العباد، ومديريّ الإدارات ومنسوبي الجمعية.

وتضمنت الخطة نحو 100 مبادرة تهدف إلى تطوير العمل وتحقيق طموحات الجمعية، ومن ضمنها البناء المنهجي للتعليم عن بعد، ومبادرة منهجية تقييم أداء العاملين، إضافة إلى مبادرة تصميم الهوية البصرية.. وغيرها.

وأوضح رئيس لجنة البناء المؤسسي للجمعية خالد بن فهد الفليج، أن الخطة التشغيلية لهذا العام تفصيلية تتضمن كل الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ المبادرات المعتمدة، والتوقيت الزمني بشكل محدد، بالإضافة إلى الجهات والمراكز الوظيفية المسؤولة عن التنفيذ.

وأضاف "الفليج" أن الخطة التشغيلية بنيت على تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وذات أهداف واضحة؛ سعيا لتحقيق النتائج المرجوة من تعليم القرآن الكريم وعلومه بجودة عالية، وعمل مؤسسي منظم، وخطوات وإجراءات دقيقة وتنفيذها بالشكل المطلوب.

من جانبه قدّم إبراهيم العباد شكره وتقديره لإدارة التخطيط والجودة ولجنة البناء المؤسسي بالجمعية؛ للجهود التي بذلت لإقرار الخطة التشغيلية للجمعية للعام المقبل. مثمنا الدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتطوير القطاع غير الربحي ومأسسته لخدمة المستفيدين في مختلف المجالات، حتى أصبح ركيزة من ركائز التنمية الاجتماعية، وعاملا مهما في دفع عجلة التنمية التي تشهدها المملكة في كل القطاعات.

جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي

طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية

شبكة عيون الإخبارية