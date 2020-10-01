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أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة

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أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة

أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1441هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع "الفيصل" لدى استقباله بمقر الإمارة بجدة مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحاً عن خدمات المكاتب السريعة التي تم استحداثها في محافظات الكامل وميسان وأضم، بالإضافة لإنشاء أربعة مكاتب نسائية دائمة في جدة وخليص والعرضيات؛ والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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