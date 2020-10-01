أخبار عاجلة

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية -
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

علامة مفاجئة تنذر بإصابة طفلك بـ"كورونا"

Print
علامة مفاجئة تنذر بإصابة طفلك بـ"كورونا" علامة مفاجئة تنذر بإصابة طفلك بـ"كورونا"
يكونون أكثر عرضة لاضطرابات في البطن

علامة مفاجئة تنذر بإصابة طفلك بـ

اقترحت دراسة جديدة وجود علامة واضحة تثبت إصابة الطفل بفيروس كورونا، وذلك بعد إدراج السعال كأحد الأعراض الرئيسة للفيروس عند البالغين.

واتضح للباحثين أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب في البطن أكثر من السعال، وفقاً لدراسة أجريت في جامعة كوينز بلفاست.

واستهدفت الدراسة، التي بدأ تجهيزها في شهر مايو وما زالت مستمرة حتى الآن، تقييم عدد الأطفال الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19"، وكذلك "أعراض العدوى وما إذا كان لدى هؤلاء الأطفال أجسام مضادة قادرة على محاربة العدوى".

وتم قياس الأجسام المضادة لأكثر من ألف طفل من إيرلندا الشمالية وإسكتلندا وإنجلترا وويلز في تجربة حملت مسمى "الانتشار المصلي لعدوى SARS-Cov-2 في الأطفال الأصحاء".

ووفق صحيفة "إكسبرس"، فقد وقع قياس أجسامهم المضادة عن طريق اختبارات الدم في الأساس، ثم تم التخطيط لمزيد من الاختبارات في شهرين وستة أشهر.


وقال الباحثون إنهم وجدوا بعد الموجة الأولى من الوباء، أن 7% من الأطفال ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة، مما يشير إلى إصابة سابقة بـ"كوفيد-19".

وأضافوا: لم يبلغ نصف الأطفال المصابين بكوفيد-19 عن أي أعراض، كما أن أعراض الجهاز الهضمي (مثل الإسهال والقيء) كانت أكثر شيوعاً من السعال أو التغيرات في حاسة الشم أو التذوق لدى الأطفال، ما قد يكون له آثار لمعايير الاختبار المستخدمة للأطفال.

وأشار إلى أن الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات كان من المحتمل أن يكون لديهم دليل على الإصابة السابقة مثل الأطفال الأكبر سنا، وأن الأطفال الذين لا تظهر عليهم الأعراض كانوا عرضة لتطوير أجسام مضادة مثل الأطفال الذين يعانون من أعراض".

وقاد الدراسة الدكتور توم ووترفيلد، الباحث من معهد ويلكوم ولفسون للطب التجريبي بجامعة كوينز بلفاست.

وقال: بعد الموجة الأولى من الوباء في المملكة المتحدة، علمنا أن نصف الأطفال المشاركين في هذه الدراسة لا تظهر عليهم أعراض عدوى SARS-CoV-2، وأولئك الذين تظهر عليهم الأعراض لا يعانون من السعال أو تغيرات في حياتهم.

وأضاف: أظهرت هذه الدراسة أننا قد نرغب في النظر في تحسين معايير الاختبار للأطفال لتشمل أعراض الجهاز الهضمي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية