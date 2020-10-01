الخميس.. الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا منذ تفشي الجائحة

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ليصل إجمالي المصابين إلى 95.348 فيما بلغت حالات الشفاء 84.903

أعلنت الإمارات اليوم الخميس، تسجيل 1.158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 95.348، وبلغت حالات الشفاء 84.903 بعد تعافي 1.179 شخصًا. وبلغت حالات الوفاة 421 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

ووفق مصادر إعلامية، يُعد هذا الرقم أعلى حصيلة إصابات يومية تسجل في الإمارات منذ تفشي الجائحة وأعلى من الإصابات المعلنة أمس الأربعاء والتي بلغت 1100 إصابة.

تفصيلًا ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية؛ فتماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 91.234 فحصًا جديدًا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1.158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 95.348 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابيْن اثنين بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 421 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 84.903.الإمارات فيروس كورونا الجديد