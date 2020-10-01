"المواصفات": تسجيل 112 ألف منتج في "سابر" خلال سبتمبر

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"الهيئة": عدد شهادات المطابقة المسجلة بلغ 27 ألف شهادة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تجاوز عدد عمليات تسجيل المنتجات الاستهلاكية في منصة "سابر" الإلكترونية خلال شهر سبتمبر أكثر من 112 ألف عملية تسجيل، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 27 ألف شهادة، بالإضافة إلى 40 ألف شهادة مطابقة الإرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنه منذ إطلاق المنصة سجل 30.000 تاجر ومورد، أكثر من 1.200.000 منتج محلي ومستورد، إلى جانب أكثر من 340 ألف شهادة مطابقة، وهو ما يعكس الدور المحوري للمنصة في دعم العمليات التجارية والاقتصادية بالمملكة.

وذكرت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهول ويسر.

ودعت "المواصفات السعودية" أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر https://saber.sa/، مشيرة إلى أن تطوير منصة "سابر" الإلكترونية كان بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

يُذكر أنه تم ربط منصتي "سابر" و"فسح" في فترة سابقة من أجل تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف الكلية على المنشآت التجارية، لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة