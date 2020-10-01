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الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الـ7 لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

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للذين قاموا بتوريد الكميات المحددة وقاموا بإقفال حساباتهم من خلال "محصولي"

الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الـ7 لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

بدأت مؤسسة الحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم؛ وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (49.675.040.30) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (161) مزارعًا، وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (362.518.189.83) ريالًا لعدد (1.321) مزارعًا بكمية (311.692) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي؛ اعتبارًا من 19/ 8/ 1441هـ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويًّا.

المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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